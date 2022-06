Richarlyson: «Sono bisessuale, e allora? Nel calcio non se ne parla perché comandano i tifosi organizzati» (Di sabato 25 giugno 2022) L’ex centrocampista del Brasile e del San Paolo, Richarlyson, fa outing in una lunga intervista a Globo Esporte e dichiara di essere bisessuale. «Per tutta la vita mi è stato chiesto se Sono gay. Ho avuto rapporti con uomini e con donne. E allora? Ora tutti titoleranno: “Richarlyson è bisessuale”. Diranno: “Davvero? Non ne avevo idea”. Ma io Sono un uomo normale. Sfortunatamente, il mondo non è pronto ad affrontare con naturalezza un tema del genere». Richarlyson spiega perché ha deciso di dichiararlo pubblicamente. «Il Brasile è il paese che uccide di più gli omosessuali. Stiamo parlando di calcio, ok, ma il calcio è una piccola impresa. Non so se le mie parole serviranno, ma forse ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 giugno 2022) L’ex centrocampista del Brasile e del San Paolo,, fa outing in una lunga intervista a Globo Esporte e dichiara di essere. «Per tutta la vita mi è stato chiesto segay. Ho avuto rapporti con uomini e con donne. E? Ora tutti titoleranno: “”. Diranno: “Davvero? Non ne avevo idea”. Ma ioun uomo normale. Sfortunatamente, il mondo non è pronto ad affrontare con naturalezza un tema del genere».spiegaha deciso di dichiararlo pubblicamente. «Il Brasile è il paese che uccide di più gli omosessuali. Stiamondo di, ok, ma ilè una piccola impresa. Non so se le mie parole serviranno, ma forse ...

fanpage : #Richarlyson fa coming out in #Brasile e lo fa nel paese che uccide più omossesuali al mondo - napolista : Richarlyson: «Sono bisessuale, e allora? Nel calcio non se ne parla perché comandano i tifosi organizzati» L’ex gi… - SportRepubblica : Richarlyson fa coming out: 'Sono bisessuale, esco con uomini e donne. E allora?' - serieB123 : Richarlyson: «Sono bisessuale, e allora?». Il coming out dell’ex Nazionale del Brasile - serieB123 : Richarlyson bisessuale, Jake Daniels e Irma Testa gay: i coming out di calciatori e sportivi, dall'arbitro ai tuffa… -