Paramount+ | anticipazioni | la piattaforma sbarca in Italia a settembre 2022

(Di sabato 25 giugno 2022). Lastreaming di Paramount Global sbarcherà inil prossimo. Arrivano le ultimesudi streaming di Paramount Global, si prepara are in. I fan dello stivale dovranno attendere fino a, quando laarriverà da noi, in Francia, Svizzera, Germania e Austria. Jaime

Pubblicità

AnnaMancini81 : Rabbit Hole, inizia la produzione della serie originale Paramount+ Kiefer Sutherland tra i protagonisti -

Dituttounpop

Allo stato attuale, questa risulta essere finora la s erie di Star Trek meglio accolta da+ e l'idea che la seconda stagione possa spingersi oltre rende il futuro dello show ancora più ...È ufficiale:+ , il servizio streaming premium diGlobal, arriverà in Italia a settembre . L'annuncio conferma le precedentifornite dalla stessa. L'espansione del servizio in Europa coinvolgerà anche Francia, Germania, Svizzera, e Austria dove+ arriverà a dicembre. Al lancio sarà ... Yellowstone, anticipazioni degli episodi in onda lunedì 20 giugno su La7 È ufficiale: Paramount+, il servizio streaming premium di Paramount Global, arriverà in Italia a settembre. L'annuncio conferma le precedenti anticipazioni fornite dalla stessa Paramount. L'espansione ...Yellowstone anticipazioni e trame degli episodi di stasera lunedì 20 giugno 2022 su La7. Dove vedere online le puntate, quando la replica.