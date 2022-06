Milano, incidente su un cantiere: si stacca una gru, grave una persona (Di sabato 25 giugno 2022) Milano, incidente su un cantiere edile: si stacca una gru, grave una persona di 59 anni rianimata sul posto Un grave incidente è avvenuto questa mattina a Milano, in via Manfredini angolo via Prina, tra Chinatown e la zona Sempione. Secondo le prime indiscrezioni, l’incidente si è verificato in un cantiere edilizio. Una gru si sarebbe staccata e avrebbe colpito un uomo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si tratterebbe di “un impresario di 59 anni, socio di una delle ditte impegnate nei lavori di subappalto edili”. L’uomo è stato colpito dal braccio di una gru mobile, cadendo da un altezza di 15 metri. incidente sul lavoro in via Manfredini a ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 giugno 2022)su unedile: siuna gru,unadi 59 anni rianimata sul posto Unè avvenuto questa mattina a, in via Manfredini angolo via Prina, tra Chinatown e la zona Sempione. Secondo le prime indiscrezioni, l’si è verificato in unedilizio. Una gru si sarebbeta e avrebbe colpito un uomo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si tratterebbe di “un impresario di 59 anni, socio di una delle ditte impegnate nei lavori di subappalto edili”. L’uomo è stato colpito dal braccio di una gru mobile, cadendo da un altezza di 15 metri.sul lavoro in via Manfredini a ...

