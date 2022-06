Il Summer Hits di Rai 2 in anteprima al Tg1 – Video (Di sabato 25 giugno 2022) Michael Bublè al Tim Summer Hits Per la messa in onda in prima serata su Rai 2 manca ancora qualche giorno (prima puntata giovedì 30 giugno), ma intanto il Tim Summer Hits passa dal Tg1, che ha trasmesso oggi in anteprima le immagini della tappa romana del “concertone” condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu. In scena a Piazza del Popolo giovedì e venerdì sera, il tg ha mostrato alcuni dei protagonisti sul palco, da Alessandra Amoroso – che “scandisce” il servizio sulle note di Comunque andare e Sorriso grande – a Elodie, da Gigi D’Alessio (con Saverio Raimondo) a Madame e la sua L’eccezione, passando per il superospite Michael Bublè. Il #TimSummerHits di Rai 2 in anteprima al #Tg1 pic.twitter.com/MBrZoXoawT — Fabio Fabbretti ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 giugno 2022) Michael Bublè al TimPer la messa in onda in prima serata su Rai 2 manca ancora qualche giorno (prima puntata giovedì 30 giugno), ma intanto il Timpassa dal Tg1, che ha trasmesso oggi inle immagini della tappa romana del “concertone” condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu. In scena a Piazza del Popolo giovedì e venerdì sera, il tg ha mostrato alcuni dei protagonisti sul palco, da Alessandra Amoroso – che “scandisce” il servizio sulle note di Comunque andare e Sorriso grande – a Elodie, da Gigi D’Alessio (con Saverio Raimondo) a Madame e la sua L’eccezione, passando per il superospite Michael Bublè. Il #Timdi Rai 2 inal #Tg1 pic.twitter.com/MBrZoXoawT — Fabio Fabbretti ...

