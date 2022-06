Giorgio Armani: “Cerco il classico in chiave moderna. Il lucchichio non è quasi mai elegante per un uomo ma stavolta…” (Di sabato 25 giugno 2022) “Ho cercato di enfatizzare il mio stile, il classico in chiave moderna. Che poi è tutto da discutere cos’è il moderno. Magari per qualcuno il moderno è il classico abito a doppiopetto mentre per qualcun altro lo è portare una giacca con una camicia fuori. È quello che io mi prefiggo ogni volta, di non farvi scrivere il solito Armani, ma di farvi scrivere Armani in chiave moderna, Armani 2023”. Ogni sfilata di Giorgio Armani è una lezione di moda. Quando i modelli lasciano la passerella, lui si affaccia timidamente dal backstage e, dopo essersi preso gli applausi del pubblico, non si sottrae mai alla curiosità dei giornalisti. Con pazienza ma piglio deciso, risponde ad ogni domanda con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) “Ho cercato di enfatizzare il mio stile, ilin. Che poi è tutto da discutere cos’è il moderno. Magari per qualcuno il moderno è ilabito a doppiopetto mentre per qualcun altro lo è portare una giacca con una camicia fuori. È quello che io mi prefiggo ogni volta, di non farvi scrivere il solito, ma di farvi scriverein2023”. Ogni sfilata diè una lezione di moda. Quando i modelli lasciano la passerella, lui si affaccia timidamente dal backstage e, dopo essersi preso gli applausi del pubblico, non si sottrae mai alla curiosità dei giornalisti. Con pazienza ma piglio deciso, risponde ad ogni domanda con ...

Pubblicità

fabiofogna : King Giorgio! ???? @armani #EmporioArmani - FQMagazineit : Giorgio Armani: “Cerco il classico in chiave moderna. Il lucchichio non è quasi mai elegante per un uomo ma stavolt… - Fernnimngam4 : RT @JSWDOLL: #JACKSON #??? for Giorgio Armani Sì Passione & Thé Aramani Privé Yulong. - jsxmkismeanjark : RT @JSWDOLL: #JACKSON #??? for Giorgio Armani Sì Passione & Thé Aramani Privé Yulong. - buy1_best : ?? $103.99 ?? GIORGIO ARMANI Acqua Di Gio Profumo Men Eau De Parfum Spray 25 @buy1_best #GIORGIO #ARMANI #Acqua #Di… -