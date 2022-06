First Kill: una serie tv femminista dalla bandiera arcobaleno (Di sabato 25 giugno 2022) First Kill è tratta da una storia dell’autrice di bestseller V.E. Schwab; la serie tv è al momento nella top 10 di Netflix, e si rivela un prodotto molto interessante. Le protagoniste sono Juliette (una vampira originaria) e Calliope (una cacciatrice di mostri); al centro della storia c’è il loro amore tormentato in stile Romeo e Giulietta, le due provengono infatti da famiglie diametralmente opposte, nate per uccidersi a vicenda. La normalizzazione dell’omosessualità Il teen drama sembra riprendere il filone lasciato in eredità da Twilight e simili, ma nonostante questo, si rivela qualcosa di completamente innovativo. I mostri sbucano fuori dal cimitero come in una serie tv anni 90, e Calliope diventa un po’ la Buffy di turno che si innamora di Angel, a questo giro però subentra una novità: Calliope (Imani ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 giugno 2022)è tratta da una storia dell’autrice di bestseller V.E. Schwab; latv è al momento nella top 10 di Netflix, e si rivela un prodotto molto interessante. Le protagoniste sono Juliette (una vampira originaria) e Calliope (una cacciatrice di mostri); al centro della storia c’è il loro amore tormentato in stile Romeo e Giulietta, le due provengono infatti da famiglie diametralmente opposte, nate per uccidersi a vicenda. La normalizzazione dell’omosessualità Il teen drama sembra riprendere il filone lasciato in eredità da Twilight e simili, ma nonostante questo, si rivela qualcosa di completamente innovativo. I mostri sbucano fuori dal cimitero come in unatv anni 90, e Calliope diventa un po’ la Buffy di turno che si innamora di Angel, a questo giro però subentra una novità: Calliope (Imani ...

unholvy_ : Ho iniziato first kill e vabbe una cagata cheap MA le scene tra le due lesbiche ragazzi miei io qui twirling my hai… - witchyeonie : spoiler first kill ?? - - - - - - - - - - - - - - - ma non ho capito cal che minchia incolpa jules per aver salvato… - madsonmars : saffiche del twitter chiedo ma first kill è carina come serie o è da vedere perchè ci sono delle lesbiche? - basicadf : pretendo la seconda stagione di first kill. sono ancora in lutto per il non rinnovo di insatiable. - parasiteveee : memoria fotografica be like: la borsa che elinor, di first kill, ha all’inizio nell’ottavo episodio è la stessa che… -