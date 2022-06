Fiorentina | piace Umtiti | può arrivare in prestito

Pubblicità

infoitsport : Mercato Fiorentina, per la porta piace Gollini: la richiesta dell’Atalanta - CalcioPillole : Mercato #Fiorentina, per la porta piace #Gollini: la richiesta dell'#Atalanta - aquilarandagia3 : RT @bagnariol_luca: Roma: Matic Napoli: Kvaratskhelia, Mathias Olivera Inter: Mkhitaryan, Asslani, Lukaku Juve: - Milan: Origi Atalanta: -… - Ale_Spike77 : @bagnariol_luca Milan e Inter li hai citati tu mica io. Alla Juve può mancare il centrocampo perché non piace (mi p… - sportli26181512 : Atalanta, scatto per Pinamonti: serve l'intesa con l'Inter. Le news di calciomercato: Il giocatore, che piace anche… -

Calcio in Pillole

...contropartita inserita nell'affare per abbassare la parte economica come Pinamonti chea ...(come detto l'indiziato numero uno per la cessione) dovrebbe invece arrivare Milenkovic dalla... portiere classe '97 in uscita dal Torino e sul quale ci sono sia società italiane che estere: in Serie Aallache però sta valutando anche altre opzioni - rimane sempre in piedi l'... Mercato Fiorentina, per la porta piace Gollini: la richiesta dell’Atalanta Si scalda il calciomercato dei marchigiani. Milan Djuric si gode le vacanze nella sua Pesaro, in famiglia, sempre ...Diversi club si stanno muovendo per Vanja Milinkovic Savic, portiere classe '97 in uscita dal Torino e sul quale ci sono sia società italiane che estere: in Serie A piace alla Fiorentina che però sta ...