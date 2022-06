Don Roberto Fiscer è un prete vero? La nuova star di TikTok (Di sabato 25 giugno 2022) Don Roberto Fiscer è diventato una vera star di TikTok che si è fatto seguire dalle nuove generazioni. In molti si chiedono se sia un prete reale oppure no: ecco chi è, conosciamolo meglio. Piaccia o no, TikTok è ormai un fenomeno globale, non solo in termini di rilevanza culturale, ma anche come vero successo aziendale e sociale. Basti pensare che per un’intera generazione si tratta del social network preferito. È persino diventata l’app più scaricata a luglio negli ultimi anni. È proprio per questo che Roberto Fiscer ha deciso di avvicinarsi ai più giovani aprendosi un account sul social e pubblicando video. fonte foto: screenIndipendentemente dal fatto che lo si capisca o meno, TikTok ha avuto la ... Leggi su chenews (Di sabato 25 giugno 2022) Donè diventato una veradiche si è fatto seguire dalle nuove generazioni. In molti si chiedono se sia unreale oppure no: ecco chi è, conosciamolo meglio. Piaccia o no,è ormai un fenomeno globale, non solo in termini di rilevanza culturale, ma anche comesuccesso aziendale e sociale. Basti pensare che per un’intera generazione si tratta del social network preferito. È persino diventata l’app più scaricata a luglio negli ultimi anni. È proprio per questo cheha deciso di avvicinarsi ai più giovani aprendosi un account sul social e pubblicando video. fonte foto: screenIndipendentemente dal fatto che lo si capisca o meno,ha avuto la ...

