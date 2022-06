"De Filippi e Toffanin? Non me l'aspettavo". Mara Venier rompe il silenzio: cosa è accaduto (Di sabato 25 giugno 2022) Domenica In tornerà a settembre. Mara Venier chiude un'edizione, quella del 2022, con picchi di stare altissimi. E questo nonostante la concorrenza. Sì, perché a sfidare di domenica il programma di Rai 1 ci hanno pensato Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Eppure né Amici né Verissimo sono riusciti a scalfire gli ascolti. "Mi piace usare il termine dirimpettai, come usava dire Maurizio Costanzo quando parlava dei programmi concorrenti, più che avversari - premette in una lunga intervista a TvBlog -. Beh, quest'anno Mediaset ha caricato a pallettoni, mettendo in campo due corazzate come Amici e Verissimo e nonostante questo siamo cresciuti di quasi due punti rispetto agli anni precedenti. Sinceramente non me l'aspettavo un risultato cosi importante per Domenica in". Nonostante le rispettive ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Domenica In tornerà a settembre.chiude un'edizione, quella del 2022, con picchi di stare altissimi. E questo nonostante la concorrenza. Sì, perché a sfidare di domenica il programma di Rai 1 ci hanno pensato Maria Dee Silvia. Eppure né Amici né Verissimo sono riusciti a scalfire gli ascolti. "Mi piace usare il termine dirimpettai, come usava dire Maurizio Costanzo quando parlava dei programmi concorrenti, più che avversari - premette in una lunga intervista a TvBlog -. Beh, quest'anno Mediaset ha caricato a pallettoni, mettendo in campo due corazzate come Amici e Verissimo e nonostante questo siamo cresciuti di quasi due punti rispetto agli anni precedenti. Sinceramente non me l'un risultato cosi importante per Domenica in". Nonostante le rispettive ...

