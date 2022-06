Ceferin: 'Non c'è uno stadio italiano che possa ospitare una finale di Champions, alcuni club italiani hanno problemi gravi ma non vogliamo ... (Di sabato 25 giugno 2022) Il Presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. 'Rapporti coi presidenti della Superlega? Con Agnelli niente. Ho incontrato Perez e ho rispettato il protocollo. Non posso pretendere che l'Uefa sia mia proprietà. In finale a ... Leggi su 100x100napoli (Di sabato 25 giugno 2022) Il Presidente dell'UEFA, Aleksander, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. 'Rapporti coi presidenti della Superlega? Con Agnelli niente. Ho incontrato Perez e ho rispettato il protocollo. Non posso pretendere che l'Uefa sia mia proprietà. Ina ...

