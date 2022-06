Violenta una minorenne: un 51enne arrestato ad Altamura (Di venerdì 24 giugno 2022) Avrebbe abusato sessualmente di una ragazza minorenne "conosciuta nell'ambito di rapporti inter familiari e avrebbe prodotto ed occultato materiale pedopornografico": un uomo di 51 anni è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Avrebbe abusato sessualmente di una ragazza"conosciuta nell'ambito di rapporti inter familiari e avrebbe prodotto ed occultato materiale pedopornografico": un uomo di 51 anni è stato ...

ilpost : La russificazione violenta di una città ucraina - FillerNero : RT @scatto_da_fermo: Ricordo più di uno fare acrobazie per spiegare che aggredire una sentinella in piedi era giusto, perché 'intrinsecamen… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Violenta una minorenne: un 51enne arrestato ad Altamura Indagato dai Carabinieri anche per porn… - scatto_da_fermo : Ricordo più di uno fare acrobazie per spiegare che aggredire una sentinella in piedi era giusto, perché 'intrinsecamente violenta' - Error404_BP : @claudiocerasa @ilfoglio_it Ci state abituando ad ingoiare guerra, violenza e traffico armi, che il giorno dopo il… -