Revolut entra nel mercato del ‘buy now pay later’, al via test servizio in Irlanda (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Revolut entra nel mercato del pagamento dilazionato Bnpl, lanciando in Europa il suo prodotto ‘Pay later’, che darà al cliente la possibilità di decidere quando utilizzarlo, invece di limitarlo a determinate partnership commerciali. A partire da questa settimana, comunica la fintech bancaria, alcuni clienti in Irlanda avranno diritto all’accesso anticipato al servizio, che verrà gradualmente esteso a tutti gli utenti nel Paese, dove quasi la metà degli adulti (1,9 milioni di persone) ha un account Revolut, in modo che entro la fine dell’estate, quasi tutti gli utenti in Irlanda potranno richiedere accesso. I clienti qualificati potranno utilizzare Pay Later per acquisti fino a un massimo di 499 euro, utilizzando una qualsiasi delle loro ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) –neldel pagamento dilazionato Bnpl, lanciando in Europa il suo prodotto ‘Pay, che darà al cliente la possibilità di decidere quando utilizzarlo, invece di limitarlo a determinate partnership commerciali. A partire da questa settimana, comunica la fintech bancaria, alcuni clienti inavranno diritto all’accesso anticipato al, che verrà gradualmente esteso a tutti gli utenti nel Paese, dove quasi la metà degli adulti (1,9 milioni di persone) ha un account, in modo che entro la fine dell’estate, quasi tutti gli utenti inpotranno richiedere accesso. I clienti qualificati potranno utilizzare Pay Later per acquisti fino a un massimo di 499 euro, utilizzando una qualsiasi delle loro ...

Pubblicità

fisco24_info : Revolut entra nel mercato del 'buy now pay later', al via test servizio in Irlanda: (Adnkronos) - A fine anno anche… -