Profughi a Calci L'accoglienza sia adeguata - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 24 giugno 2022) Lucia Ciampi Mercoledi 22 giugno sono intervenuta nella Commissione Affari Costituzionali per rivolgere un'interrogazione al Sottosegretario al Ministero dell'Interno Carlo Sibilia, sugli impedimenti ... Leggi su lanazione (Di venerdì 24 giugno 2022) Lucia Ciampi Mercoledi 22 giugno sono intervenuta nella Commissione Affari Costituzionali per rivolgere un'interrogazione al Sottosegretario al Ministero dell'Interno Carlo Sibilia, sugli impedimenti ...

Pubblicità

ElenaMarino17 : RT @venis_77: @MauroCapozza Quello che si sa è che i fondi destinati all'accoglienza dei profughi ucraini, non sono mai arrivati. Associazi… - kiara86769608 : RT @venis_77: @MauroCapozza Quello che si sa è che i fondi destinati all'accoglienza dei profughi ucraini, non sono mai arrivati. Associazi… - MauroCapozza : RT @venis_77: @MauroCapozza Quello che si sa è che i fondi destinati all'accoglienza dei profughi ucraini, non sono mai arrivati. Associazi… - venis_77 : @MauroCapozza Quello che si sa è che i fondi destinati all'accoglienza dei profughi ucraini, non sono mai arrivati.… -