Premio Biagio Agnes, domani la cerimonia di premiazione. La serata su Rai 1 condotta da Mara Venier e Alberto Matano. Tutti i vincitori (Di venerdì 24 giugno 2022) La drammatica testimonianza "sul campo" della guerra in Ucraina, ma anche il successo del Festival di Sanremo, e poi la satira più dissacrante e la fiction impegnata. O ancora la politica, l'economia, lo sport, in un racconto puntuale che mette sempre al centro l'informazione di qualità e le questioni più scottanti, accanto all'intrattenimento e all'inclusione. Sono questi i temi che animeranno domani la XIV edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell'Informazione, la cui cerimonia di premiazione andrà in onda il prossimo martedì 5 luglio in seconda serata su Rai1.Promosso dalla Fondazione Biagio Agnes, in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria, il ...

