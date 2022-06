Patanè | 150 km ciclabili e via Giulia e via dei Cerchi pedonalizzate

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma – “Vogliamo ridefinire lo spazio fisico esistente su strada: togliere spazio fisico alle autovetture e darlo alla pedonalità, al trasporto pubblico, alle biciclette e alla mobilità attiva.” “Realizzeremo ulteriori 150 km di pistecon la realizzazione del Grab Bike Round Circle, 100 strade scolastiche, 50 isole ambientali e zone 30 ed alcune pedonalizzazioni di importanti assi viari come viae via dei”. Così l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio, nel corso del convegno ‘Roma riparte’, i cosiddetti Stati Generali della mobilità, alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del ministro dei Trasporti, Enrico Giovannini, in collegamento. (Agenzia Dire)