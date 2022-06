Paolo Banchero, un italiano da sogno in NBA: prima scelta assoluta al Draft (Di venerdì 24 giugno 2022) Il cestista classe 2002, nato a Seattle ma con origini liguri, è stato chiamato come numero uno dagli Orlando Magic: sul palco con un vivace completo viola, insieme alla mamma (che è stata campionessa di basket) e al papà (ex giocatore di football). Con la cittadinanza ricevuta due anni fa, a breve vestirà l’azzurro: «Ci vediamo presto» Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 giugno 2022) Il cestista classe 2002, nato a Seattle ma con origini liguri, è stato chiamato come numero uno dagli Orlando Magic: sul palco con un vivace completo viola, insieme alla mamma (che è stata campionessa di basket) e al papà (ex giocatore di football). Con la cittadinanza ricevuta due anni fa, a breve vestirà l’azzurro: «Ci vediamo presto»

OrlandoMagic : Paolo Banchero is a Orlando Magic @SociosUSA x #MagicDraft - TheAthletic : The No. 1 pick in the 2022 #NBADraft... Paolo Banchero ?? - Eurosport_IT : PAOLOOOOOOOOO ???????????? Paolo Banchero (@Pp_doesit) è la prima scelta assoluta del Draft NBA 2022! E' il primo itali… - SimoDiDio : RT @DaRonz82: Paolo Banchero alla 1 Gabriele Procida alla 36 Matteo Spagnolo alla 50 Notte memorabile per il basket italiano! #NBADraft - TheBigs8893 : RT @dchinellato: Paolo Banchero è la prima scelta assoluta al Draft. Un patrimonio di #ItalBasket che giocherà per gli Orlando Magic… #NBA7… -