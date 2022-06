Nordcorea, Kim rafforza difesa: timori per test nucleare (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Sembrano rafforzare i timori per un nuovo test nucleare nord coreano (il settimo) le notizie in arrivo da Pyongyang dove la riunione della Commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori, presieduta dal leader Kim Jong Un, ha gettato le basi di un “rapido rafforzamento della capacità di difesa nazionale” con la definizione di un “importante piano d’azione militare” destinato a rafforzare “ancora di più la deterrenza”. Kim ha ordinato un rafforzamento della capacità di difesa del Paese con compiti aggiuntivi alle unità dell’esercito in prima linea, un annuncio che gli analisti interpretano come una preparazione per lo schieramento di armi nucleari al confine con la Corea del Sud. A questo fine, riportano i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – Sembranore iper un nuovonord coreano (il settimo) le notizie in arrivo da Pyongyang dove la riunione della Commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori, presieduta dal leader Kim Jong Un, ha gettato le basi di un “rapidomento della capacità dinazionale” con la definizione di un “importante piano d’azione militare” destinato are “ancora di più la deterrenza”. Kim ha ordinato unmento della capacità didel Paese con compiti aggiuntivi alle unità dell’esercito in prima linea, un annuncio che gli analisti interpretano come una preparazione per lo schieramento di armi nucleari al confine con la Corea del Sud. A questo fine, riportano i ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Nordcorea, Kim rafforza difesa: timori per test nucleare - Adnkronos : Nordcorea, #Kim rafforza difesa: timori per test nucleare. - telodogratis : Nordcorea, Kim rafforza difesa: timori per test nucleare - fisco24_info : Nordcorea, Kim rafforza difesa: timori per test nucleare: (Adnkronos) - La Commissione rivede il piano d'azione mil… - LocalPage3 : Nordcorea, Kim rafforza difesa: timori per test nucleare -