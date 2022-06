No! I dati della Sanità italiana non dimostrano che i vaccini hanno una “efficacia negativa” (Di venerdì 24 giugno 2022) Il quotidiano La Verità pubblica un articolo nel quale si afferma che dai dati, recentemente pubblicati dall’Istituto superiore di Sanità (Iss), risulterebbe che i vaccini contro il nuovo Coronavirus mostrerebbero una «efficacia negativa». Secondo la teoria, chi si è vaccinato con tre dosi risulterebbe più a rischio di ammalarsi rispetto a chi non ha completato il ciclo vaccinale o non si è vaccinato affatto. Per chi ha fretta: I gli esperti hanno già smentito in precedenti occasioni l’esistenza di una efficacia negativa dei vaccini Covid. La difficoltà di conteggiare i non vaccinati e di registrare precedenti infezioni crea un rumore di fondo, che nelle tabelle non compare, generando l’illusione che i non vaccinati si ammalino ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) Il quotidiano La Verità pubblica un articolo nel quale si afferma che dai, recentemente pubblicati dall’Istituto superiore di(Iss), risulterebbe che icontro il nuovo Coronavirus mostrerebbero una «». Secondo la teoria, chi si è vaccinato con tre dosi risulterebbe più a rischio di ammalarsi rispetto a chi non ha completato il ciclo vaccinale o non si è vaccinato affatto. Per chi ha fretta: I gli espertigià smentito in precedenti occasioni l’esistenza di unadeiCovid. La difficoltà di conteggiare i non vaccinati e di registrare precedenti infezioni crea un rumore di fondo, che nelle tabelle non compare, generando l’illusione che i non vaccinati si ammalino ...

Pubblicità

H0BISE : -38 giorni Hoseok ha il concerto e dovrebbe cantare le canzoni del nuovo album… VOI AVETE NOTIZIE DEL NUOVO ALBUM?… - RaftarVi : @Hanz_Mckracken @MekSkullX @maxmars944 @Agenzia_Ansa Se uno mente è un criminale, e se uno è un criminale non ti pu… - Crostanza1 : Slucchetto il profilo perché questo argomento ricorre continuamente e NO, ci sono TONNELLATE di rapporti, dati, art… - marcocattaneo : @utzpaolo @PBiffoni @alex_chicchi Il telefono come strumento costa di più, non c’è dubbio. La bolletta del telefono… - marcoXbresciani : @bunglegrind1 @liconti @FaRitardo1 @disinformatico Vero, però, per esempio nel caso di Matomo, se il server me lo g… -