Napoli sotto choc | muore a 19 anni in scooter | chi era Antonio

(Di venerdì 24 giugno 2022) Ha lottato tra la vita e la morte fino all'ultimo ma alla fine non ce l'ha fatta. È mortoMarino, 19enne canoista, dopo un incidente stradale avvenuto a, su viale Dohrn. In suo soccorso è arrivato un ragazzo che viaggiava a poca distanza da lui, accorrendo per fargli da scudo dalle macchine che passavano. L'atleta faceva parte della Canottieri die si trovava all'altezza del circolo del tennis quando è caduto dallo. L'ambulanza è arrivata quasi subito, dopo solo otto minuti dalla chiamata del ragazzo. In tutti i modi hanno provato a salvargli la vita.è stato operato per ridurre il vasto ematoma ma, dopo dieci giorni di coma, per il 19enne non c'è stato niente da fare. L'atleta era figlio unico e faceva parte di una famiglia di stimati professionisti, ...