McLaren in Formula E con i powetrain elettrici forniti da Nissan (Di venerdì 24 giugno 2022) Nissan e McLaren Racing hanno siglato una partnership tecnica dedicata alla Formula E . McLaren debutterà infatti nel campionato delle monoposto elettriche a partire dalla stagione 9, 2022/23, ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022)Racing hanno siglato una partnership tecnica dedicata allaE .debutterà infatti nel campionato delle monoposto elettriche a partire dalla stagione 9, 2022/23, ...

Pubblicità

gigibeltrame : McLaren Racing pronta all'ingresso in Formula E, con i motori elettrici Nissan #digilosofia… - avespartacus : RT @sportmediaset: McLaren si affida a Nissan per il gran debutto in Formula E #mclaren #nissan #formulae - It_Indycar : #IndyCar #IMS #SkySport - It_Endurance : IndyCar – Rosenqvist estende con McLaren: destinazione Formula E? - Templeofv : IndyCar – Rosenqvist estende con McLaren: destinazione Formula E? -