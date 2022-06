M5S, il sondaggio post scissione sentenzia la pena capitale: per 6 italiani su 10 “sparirà” (Di venerdì 24 giugno 2022) Di Maio ha sparigliato le carte sul tavolo del governo. E la partita del M5S sembra votata alla sconfitta politica. Anzi, di più: stando al sondaggio Euromedia Research di Alessandra Ghisleri sulle rilevazioni settimanali relativo alle intenzioni di voto, i pentastellati scendono all’11%. Fratelli d’Italia si conferma primo partito, con oltre il 22%, seguito da Pd e Lega sotto il 15%. Numeri di un report che fotografa la realtà del momento (e di cui dà conto in un ampio servizio La Stampa). E che raccontano da che parte stanno gli elettori e che, nel caso di quest’ultima rilevazione, si soffermano sul caso M5S post-scissione, con la neonata creatura di Giggino sorvegliata speciale. E il verdetto, desunto con i criteri dell’attendibilità della matematica percentuale, non lascia scampo ai grillini della prima ora: secondo la maggioranza ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 giugno 2022) Di Maio ha sparigliato le carte sul tavolo del governo. E la partita del M5S sembra votata alla sconfitta politica. Anzi, di più: stando alEuromedia Research di Alessandra Ghisleri sulle rilevazioni settimanali relativo alle intenzioni di voto, i pentastellati scendono all’11%. Fratelli d’Italia si conferma primo partito, con oltre il 22%, seguito da Pd e Lega sotto il 15%. Numeri di un report che fotografa la realtà del momento (e di cui dà conto in un ampio servizio La Stampa). E che raccontano da che parte stanno gli elettori e che, nel caso di quest’ultima rilevazione, si soffermano sul caso M5S, con la neonata creatura di Giggino sorvegliata speciale. E il verdetto, desunto con i criteri dell’attendibilità della matematica percentuale, non lascia scampo ai grillini della prima ora: secondo la maggioranza ...

Pubblicità

pietro30199674 : RT @Libero_official: I #sondaggi in mano a Silvio #Berlusconi: 'tra 8 mesi #ForzaItalia al 20%'. E' l'effetto #DiMaio e scissione #M5s? ht… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: I #sondaggi in mano a Silvio #Berlusconi: 'tra 8 mesi #ForzaItalia al 20%'. E' l'effetto #DiMaio e scissione #M5s? ht… - Libero_official : I #sondaggi in mano a Silvio #Berlusconi: 'tra 8 mesi #ForzaItalia al 20%'. E' l'effetto #DiMaio e scissione #M5s?… - FraHammers : RT @PietroSalvatori: Interessante che la percentuale di chi dice che il M5s debba restate comunque al governo sia più alta tra gli elettori… - PietroSalvatori : Interessante che la percentuale di chi dice che il M5s debba restate comunque al governo sia più alta tra gli elett… -