Le taglia le vene e poi si ferisce all’addome | «Volevo smettesse di soffrire»

(Di venerdì 24 giugno 2022) Le hato lee poi l’ha ferita alla gola. Dopodiché si è a sua volta ferito i polsi e l’addome nel tentativo di farla finita insieme a sua moglie. Un gesto estremo, dettato dalla disperazione. La moglie infatti era malata e il marito, in comune accordo con la donna, voleva porre fine alle sue sofferenze. Leggi anche: Roma, «Ho ucciso mia moglie»: la denuncia choc di un 76enne Tenta di uccidere la moglie e poi sia sua volta: i fatti I terribili fatti sono avvenuti sono avvenuti l’altra mattina a Campoverde. Una tragedia sfiorata grazie all’intervento della figlia che, verso le 12, era arrivata nella casa dei genitori e trovandosi davanti la terribile scena ha poi allertato il 118. Adesso i due coniugi sono ricoverati entrambi in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Lui si trova all’ospedale Santa ...