Katia Ricciarelli | la verità su Tale e Quale Show e Il Gf Vip

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 24 giugno 2022) La cantante lirica in un’intervista a Mio racconta lasui due programmi che l’avrebbero contesa per partecipare. Uno è, l’altro Il Grande Fratello Vipha svelato di essere stata contattata per il programma di Raiuno,, ma di avere rifiutato per via dell’età: “Se è vero che a settembre farò? No ragazzi non ci sarò, io non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita”. Qualche tempo fa, quando era circolata la notizia, dai microfoni di “Non succederà più” l’artista aveva dichiarato a proposito di partecipare al programma condotto da ...