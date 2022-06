Ipf | Tabacci | ' simbolo al Senato? Già in passato l' ho fatto per aiutare qualcuno'

(Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Se il problema tecnico è quello dicon unil gruppo al, non credo sia una difficoltà. Già inl'hoper". Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Bruno, risponde così a Sky Tg24 a chi gli chiede se sarebbe disponibile a dare ildi Centro democratico agli ex-M5S di Insieme per il Futuro per consentire la formazione del gruppo al

LAPRESSE

"In molti hanno chiesto di aderire, in questi mesi si valuteranno le istanze e ci dovremo dedicare ai territori" esulta Luigi Di Maio durante la prima assemblea in corso a Montecitorio di Insieme per ...