Ilary Blasi | esplode lo scandalo a pochi giorni dalla finale | “Devi dire che è falsa!”

(Di venerdì 24 giugno 2022) Bufera sue l’intera produzione dell’Isola dei Famosi: un’ex naufraga rivela cosa succede dietro le quinte.(fonte youtube)Lade “L’Isola dei Famosi” sta per coronare finalmente il vincitore dell’ultima edizione del programma: il prossimo lunedì scopriremo infatti chi, tra i naufraghi superstiti, trionferà a Cayo Cochinos. I bookmakers puntano su Nicolas Vaporidis, e tale eventualità è favorita anche dal recente ritiro di Edoardo Tavassi, amatissimo dal pubblico di Mediaset. Anche Carmen Di Pietro si rivela essere una concorrente formidabile, e potrebbe verificarsi un colpo di coda anche da parte di Mercedesz Hennger. Quali che siano gli esiti nella, nel frattempo un’ex naufraga erutta fuoco e fiamme sugli autori del format, rivelando i retroscena ...

Pubblicità

zazoomblog : Francesco Totti svela un retroscena su Chanel e Ilary Blasi: Sono molto diverse e vi spiego perché - #Francesco… - valerosxx84 : @vladiluxuria Cara Luxuria tantissimi auguri di buon compleanno Ti guardo sempre in tv all'isola insieme a quel paz… - infoitcultura : Ilary Blasi, la conquista è totale: non era mai successo - argento_tw : A condurre Ilary Blasi e Alvin, con la partecipazione di Jury Chechi nel ruolo di arbitro e giudice delle sfide. Cu… - generalelee15 : @borghi_claudio Ma a fine legislatura farai il comico o vai sull’isola dei famosi? Ti votiamo, almeno te ne stai in… -

Si sono notati anche degli spassosi battibecchi tra la conduttricee l'inviato Alvin , al secolo Alberto Bonato. I due oltre a essere colleghi, sono amici di vecchia data. Nessuna ...Alessandro Iannoni ha deciso un mese fa di lasciare il reality show condotto daper tornare in Italia e non rimanere troppo indietro con gli studi. Nei giorni scorsi ha anche dato un esame all'università molto importante. E proprio oggi è arrivato il risultato. ...Durante l’ultimo prime time del format Ilary Blasi ha rilasciato una notizia sconcertante: Edoardo è stato infatti costretto a ritirarsi dal reality per un infortunio al ginocchio, con grande scorno ...Si sono notati anche degli spassosi battibecchi tra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato Alvin, al secolo Alberto Bonato. I due oltre a essere colleghi, sono amici di vecchia data. Nessuna frizione, ...