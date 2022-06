Gli ucraini si ritirano da Severodonetsk (Di venerdì 24 giugno 2022) Ore 7.50 - L'annuncio da Kiev L'esercito ucraino si ritira da Severodonetsk. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Kiev. Una scelta dolorosa arrivata dopo una strenua resistenza durata giorni e giorni. Troppa la superiorità numerica degli uomini di Mosca. Leggi su panorama (Di venerdì 24 giugno 2022) Ore 7.50 - L'annuncio da Kiev L'esercito ucraino si ritira da. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Kiev. Una scelta dolorosa arrivata dopo una strenua resistenza durata giorni e giorni. Troppa la superiorità numerica degli uomini di Mosca.

