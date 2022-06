Corte Suprema ribalta Roe v Wade | stop a diritto federale aborto Biden | decisione porta indietro Usa di 150 anni

(Di venerdì 24 giugno 2022) Lavenerdì hato la storica sentenza Roe v., che ha stabilito ilcostituzionale all'negli Stati Uniti sin dal 1973. La controversa ma attesa sentenza conferisce ai singoli stati il potere di stabilire le proprie leggi sull'senza preoccuparsi di entrare in conflitto con la sentenza, che per quasi mezzo secolo aveva consentito l'entro 24 settimane di gravidanza. Quasi la metà degli stati dovrebbe mettere al bando o limitare severamente l'a seguito delladella. Altri stati prevedono di mantenere regole più liberali nel regolare l'interruzione delle gravidanze. "La Costituzione non conferisce il ...

'Oggi è un giorno triste per lae per il Paese': lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden , commentando in conferenza stampa la decisione con cui laha cancellato la storica sentenza 'Roe v. Wade' sull'...Venerdì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha criticato molto duramente la contestatissima decisione con cui laha eliminato il diritto all'aborto a livello federale , ribaltando la sentenza che dal 1973 garantiva l'accesso all'interruzione di gravidanza su tutto il territorio nazionale, ..."Oggi la Corte Suprema degli Stati Uniti ha espressamente sottratto un diritto costituzionale al popolo americano. L'hanno semplicemente portato via. Non è mai stato fatto. È un giorno triste per la ...Dunque quelli più aperti consentiranno l'interruzione di gravidanza, gli altri no. Fuori dalla Corte Suprema degli Stati Uniti è scoppiata la protesta, pochi minuti dopo che i massimi giudici hanno ...