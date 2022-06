Affare Deulofeu-Napoli a rischio? Da Udine arriva una notizia a sorpresa

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 24 giugno 2022) Manca poco all’inizio ufficiale del calciomercato estivo: venerdì 1° luglio si aprono i battenti di questa nuova sessione di mercato. Il, dal canto suo, ha già messo a segno i primi due colpi Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia,ti per sostituire i partenti Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne. Ma il mercato delnon finisce qui. L’addio sempre più vicino di Dries Mertens, in scadenza al 30 giugno e mai stato vicino al rinnovo di contratto, ha fatto muovere la dirigenza azzurra: per sostituire il belga, è stata avviata la trattativa per portare Gerard. Gerard(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) L’attaccante spagnolo, così come confermato anche dal suo agente, vuole lasciare l’se e trasferirsi ...