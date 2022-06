“A Sua Immagine”, clamorosa gaffe di Lorena Bianchetti: il video (Di venerdì 24 giugno 2022) Lorena Bianchetti è stata protagonista di una clamorosa gaffe durante una registrazione di “A sua Immagine“. Il programma, durante il periodo estivo, va in onda eccezionalmente in alcune location esterne. In una di queste, la conduttrice ha commesso una clamorosa gaffe, che è stata registrata ed è finita in rete. Il video, pubblicato su Twitter, ha fatto il giro del web. Attimi di imbarazzo per la Bianchetti. (Continua dopo la foto…) Chi è Lorena Bianchetti Lorena Bianchetti è una famosa conduttrice televisiva ed in passato è stata anche un’attrice. Ha iniziato la sua carriera come interprete di fotoromanzi. Ha poi esordito negli anni novanta su Rai 1 con “Piacere ... Leggi su tvzap (Di venerdì 24 giugno 2022)è stata protagonista di unadurante una registrazione di “A sua“. Il programma, durante il periodo estivo, va in onda eccezionalmente in alcune location esterne. In una di queste, la conduttrice ha commesso una, che è stata registrata ed è finita in rete. Il, pubblicato su Twitter, ha fatto il giro del web. Attimi di imbarazzo per la. (Continua dopo la foto…) Chi èè una famosa conduttrice televisiva ed in passato è stata anche un’attrice. Ha iniziato la sua carriera come interprete di fotoromanzi. Ha poi esordito negli anni novanta su Rai 1 con “Piacere ...

Pubblicità

GigiDatome : L’immagine più bella di tutta la serie, non a caso con @SirHines protagonista (mio cameo notevole, devo ammetterlo)… - RistagnoAnna : RT @marieta99044909: Io stravedevo per Calenda e continuo a pensare che come tecnico è tra i migliori, ma da quando fa politica sono indec… - Grazianever : ...mentre cerca di soddisfare la sete, gliene cresce dentro un’altra... Infatti, scorta la sua immagine riflessa, s… - Marco_Farista : RT @marieta99044909: Io stravedevo per Calenda e continuo a pensare che come tecnico è tra i migliori, ma da quando fa politica sono indec… - rosciosslazioo : RT @F_SSL1900: Questa immagine racconta più di ogni altra parola chi siamo. Da sempre alfieri della cultura della solidarietà, nel solco… -