Valentina Nappi durissima con Vittorio Sgarbi: “Non capisce cos’è una coppia di funtori aggiunti, non può capire Brunelleschi” (Di giovedì 23 giugno 2022) Valentina Nappi come Marina Abramovich? Parola di Vittorio Sgarbi. Dopo la performance dell’attrice hard al Contemporary Art Museum di Casoria, in provincia di Napoli, il critico d’arte ha dato un parere positivo. Intanto, la performance: in cosa consisteva? In un “annusa Valentina Nappi”. Gli spettatori/fruitori hanno atteso con spasmodica calma il loro turno per annusare, senza limiti di tempo, tra l’altro, una qualsiasi parte del corpo della Nappi. Quando diciamo tutto, parliamo di ogni parte del corpo visibile e avvicinabile da un comune naso. Dal viso alle ascelle, dalla vagina all’ano e fino ai piedi. Insomma una sorta di gang bang alla kink.com in forma pudica e intellettuale. Sgarbi ha commentato positivamente dicendo che Nappi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022)come Marina Abramovich? Parola di. Dopo la performance dell’attrice hard al Contemporary Art Museum di Casoria, in provincia di Napoli, il critico d’arte ha dato un parere positivo. Intanto, la performance: in cosa consisteva? In un “annusa”. Gli spettatori/fruitori hanno atteso con spasmodica calma il loro turno per annusare, senza limiti di tempo, tra l’altro, una qualsiasi parte del corpo della. Quando diciamo tutto, parliamo di ogni parte del corpo visibile e avvicinabile da un comune naso. Dal viso alle ascelle, dalla vagina all’ano e fino ai piedi. Insomma una sorta di gang bang alla kink.com in forma pudica e intellettuale.ha commentato positivamente dicendo che...

