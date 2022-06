Sorpasso sul Monza | Salernitana a un passo da un attaccante

(Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Laè a undal rinforzare il proprio attacco. Morgan De Sanctis sta per chiudere con il Cagliari il passaggio in granata di Joao Pedro. L’italo-brasiliano dovrebbe approdare presto alla corte di Davide Nicola, lasciando la Sardegna dopo la retrocessione in serie B. La trattativa ha avuto un’accelerata nella serata di ieri, quando sono state gettate le basi per la fumata bianca. Scavalcato ilche aveva preso contatti con la società di Giulini, dalla quale ha prelevato il portiere Alessio Cragno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Dopo Cragno e Carboni, il Monza sperava di trovare l'intesa col Cagliari anche per Joao Pedro: c'è stato il sorpasso della rivale ...