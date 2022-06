Sifà - Una wallbox portatile a bordo delle elettriche a noleggio

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 23 giugno 2022) Una sorta di, per rendere più facile l'utilizzo di un'auto elettrica senza la famosa "range anxiety", l'ansia di rimanere "a secco". Ne avevamo parlato alcuni mesi fa, e ora il tema torna attuale con la proposta di, che ha deciso di mettere aauto a batteria aun "Juice Booster". In poche parole si tratta di una stazione di ricarica mobile da 22 kW, prodotta dalla svizzera Juice Technology: una soluzione universale per consentire di ricaricare la vettura da qualunque presa della corrente, domestica o industriale, grazie a una serie di adattatori intercambiabili. Idea, tra l'altro, adottata dal gruppo BMW in Germania per le sue fabbriche e i servizi di assistenza. In sostanza, l'elemento essenziale del dispositivo (che può essere impiegato ...