Pillole per una Nuova Storia Letteraria 068 di Federico Sanguineti (Di giovedì 23 giugno 2022) Tema. Agamennone e Binasco. Svolgo. Di Federico Sanguineti Il primo a fissare un canone letterario europeo è Dante, che non esita a considerare Omero "poeta sovrano" (If IV 88), per affiancarlo poi ad Euripide (Pg XXII 106), il più tragico dei tragici, con cui, dal 24 maggio al 12 giugno 2022, grazie ad attrici e attori d'eccezione, si misura Valerio Binasco (Fonderie Limone di Moncalieri). Dalle note del regista, che si riserva il ruolo, a prima vista impossibile, di ?????? ???? ("pastore di popoli" in Iliade II 243), cioè di Agamennone, si apprende che Ifigenia e Oreste sono "spettacoli severi, spogli di richiami visivi fini a sé stessi". Con questo rigore interpretativo, le "due tragedie di Euripide attraverso il mito e la famiglia" si presentano nella loro autenticità al punto che, cancellato ogni deus ex ...

