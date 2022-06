Nothing Phone (1) in questo video vengono svelati dettagli pazzeschi che nessuno immaginava (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo tante, tantissime, indiscrezioni, è arrivato il primo hands-on sul Nothing Phone (1), il primo cellulare di Carl Pei da quando ha lasciato l’imprenditore svedese (nato in Cina) ha lasciato OnePlus per fondare Nothing. Nothing Phone – Adobe StockLa nuova azienda ha iniziato col botto, con quelle cuffie votate all’imaging che hanno conquistato tutti, spaccando. Ma il rampante pechinese non ha nessuna intenzione di fermarsi, ambizioso com’è, così ha sviluppato il primo cellulare, mostrando in tutta la sua bellezza in un video su YouTube, che sta facendo il giro del mondo. Non si spiegano altrimenti le oltre tre milioni e mezzo di visualizzazioni in pochissimo tempo, con tanto di centinaia e centinaia di mi piace, nel video pubblicato sul canale ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 23 giugno 2022) Dopo tante, tantissime, indiscrezioni, è arrivato il primo hands-on sul(1), il primo cellulare di Carl Pei da quando ha lasciato l’imprenditore svedese (nato in Cina) ha lasciato OnePlus per fondare– Adobe StockLa nuova azienda ha iniziato col botto, con quelle cuffie votate all’imaging che hanno conquistato tutti, spaccando. Ma il rampante pechinese non ha nessuna intenzione di fermarsi, ambizioso com’è, così ha sviluppato il primo cellulare, mostrando in tutta la sua bellezza in unsu YouTube, che sta facendo il giro del mondo. Non si spiegano altrimenti le oltre tre milioni e mezzo di visualizzazioni in pochissimo tempo, con tanto di centinaia e centinaia di mi piace, nelpubblicato sul canale ...

