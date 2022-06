Mercedes-Benz - La Vision EQXX arriva a 1.202 km con una carica (Di giovedì 23 giugno 2022) La Mercedes-Benz lo aveva promesso: la Vision EQXX non è nata per essere una semplice show car, ma per fare collaudi e prove estenuanti così da mettere alla prova le tecnologie destinate alle elettriche di domani. Ora iniziano ad arrivare i numeri a conferma del lavoro svolto: la berlina ha ottenuto un nuovo record percorrendo i 1.202 km che separano Stoccarda da Silverstone con un solo pieno di elettroni in 14 ore e 30 minuti alla media di 83 km/h. Consumo medio dimezzato rispetto alla EQS di serie. La Mercedes-Benz ha registrato un consumo di 8,3 kWh/100 km: per confronto, la più efficiente vettura attualmente in vendita (la EQS 450+) non va oltre i 15,6 kWh/100 km. Il dato è ancora più eclatante considerando che non deriva da un test di omologazione Wltp ma dalla ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 23 giugno 2022) Lalo aveva promesso: lanon è nata per essere una semplice show car, ma per fare collaudi e prove estenuanti così da mettere alla prova le tecnologie destinate alle elettriche di domani. Ora iniziano adre i numeri a conferma del lavoro svolto: la berlina ha ottenuto un nuovo record percorrendo i 1.202 km che separano Stoccarda da Silverstone con un solo pieno di elettroni in 14 ore e 30 minuti alla media di 83 km/h. Consumo medio dimezzato rispetto alla EQS di serie. Laha registrato un consumo di 8,3 kWh/100 km: per confronto, la più efficiente vettura attualmente in vendita (la EQS 450+) non va oltre i 15,6 kWh/100 km. Il dato è ancora più eclatante considerando che non deriva da un test di omologazione Wltp ma dalla ...

