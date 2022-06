Lungomare di Civitavecchia più sicuro | arriva la videosorveglianza

(Di giovedì 23 giugno 2022)– Giornata importante per la città sotto il profilo della sicurezza. Ieri sono iniziati i lavori per lanell’area Largo Galli/Thaon de Revel/Rampa dei Saraceni. Il nuovo sistema permetterà un capillare controllo del territorio h24 da parte della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine a tutela di commercianti e avventori in caso di eventuali condotte illecite. “Essendo le telecamere orientabili a 180°, la zona coperta è molto maggiore, anche perché si tratta di dispositivi in grado di catturare i minimi dettagli anche al buio” spiegano i referenti di Intellitronika, realtà specializzata nei sistemi di controllo del territorio. Durante il sopralluogo, il sindaco Ernesto Tedesco ha fatto riferimento all’importanza di questa strumentazione per la sorveglianza del territorio, relativamente ...

