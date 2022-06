Lega Serie A | Casini | “Nessun conflitto con Figc su indice di liquidità | obiettivo garantire sostenibilità finanziaria”

(Di giovedì 23 giugno 2022) “sono dalla stessa parte, l’interesse è lae avviare le riforme. Non c’è litigiosità, è importante che tutte le istituzioni sportive seguano delle procedure e garantiscano principi di ascolto e partecipazione”. Queste le parole di Lorenzo, presidente delladiA, a margine della presentazione del libro di Antonio Matarrese “E adesso parlo io”, nel commentare la diatriba tra lastessa e lasulla questionedi. “Non era un problema di indicatore, si trattava solo di difendere le garanzie e le procedure e far sì che lafosse ascoltata. I club erano già in regola e ora lo sono anche rispetto a un ...

Ed è proprio chiamata così, 'Fino all'ultimo secondo', la prima docu -nata dalla collaborazione traA e Dazn che racconta i momenti più belli sui campi da gioco e il dietro le ...Si tratta di unain quattro episodi, frutto della collaborazione traA e Dazn, disponibile Italia in esclusiva sulla piattaforma e che sarà distribuito in più di 200 territori nel ...Svolta nel caso Salvini-Rackete. Resta sospeso in attesa della decisione della giunta autorizzazioni del Senato il processo a carico di Matteo ...La Lega di Serie A ha convocato un’Assemblea per il prossimo giovedì 30 giugno, un appuntamento in cui verrano discussi diversi temi all'ordine del giorno, tra i quali il ...