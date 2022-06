Laganà: “No ai palinsesti Rai, ricorso ad appalti ancora massiccio” (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Non ho preso atto dei palinsesti e votato i piani di produzione e trasmissione perché, nonostante il nuovo modello per generi approvato anche per ottimizzare le risorse ideative e produttive, registro, nel prime time di Rai1 e Rai2, un massiccio ricorso a collaboratori esterni e produzioni in appalto totale, parziale o acquisto diritti di ripresa riferibile alle solite grandi società di produzione; addirittura la sperimentazione che si sviluppa su Rai2 è per la stragrande maggioranza prodotta in appalto totale o parziale”. Riccardo Laganà, consigliere Rai eletto dai dipendenti per la seconda volta, spiega all’Adnkronos le ragioni della scelta fatta oggi in Cda, denunciando, inoltre, che “si sono perse colpevolmente a favore di qualcuno anche le buone pratiche dei numeri zero in estate, fuori dal periodo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Non ho preso atto deie votato i piani di produzione e trasmissione perché, nonostante il nuovo modello per generi approvato anche per ottimizzare le risorse ideative e produttive, registro, nel prime time di Rai1 e Rai2, una collaboratori esterni e produzioni in appalto totale, parziale o acquisto diritti di ripresa riferibile alle solite grandi società di produzione; addirittura la sperimentazione che si sviluppa su Rai2 è per la stragrande maggioranza prodotta in appalto totale o parziale”. Riccardo, consigliere Rai eletto dai dipendenti per la seconda volta, spiega all’Adnkronos le ragioni della scelta fatta oggi in Cda, denunciando, inoltre, che “si sono perse colpevolmente a favore di qualcuno anche le buone pratiche dei numeri zero in estate, fuori dal periodo ...

Pubblicità

StraNotizie : Laganà: 'No ai palinsesti Rai, ricorso ad appalti ancora massiccio' - micene_return : RT @VigilanzaT: Non osiamo pensare a cosa si preannuncia nei prossimi palinsesti Rai 2022-2023... Bravo al Consigliere in quota Dipendenti… - VigilanzaT : Non osiamo pensare a cosa si preannuncia nei prossimi palinsesti Rai 2022-2023... Bravo al Consigliere in quota Dip… - lagana_riccardo : E con un' altra ancora si appaltano i palinsesti alle solite grandi società di produzione. Programmi in appalto tot… -