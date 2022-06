Pubblicità

Agenzia_Ansa : Insieme per il Futuro: Di Nicola eletto capogruppo al Senato, Di Stasio capogruppo alla Camera. Il leader Di Maio:… - iconanews : Ipf: Di Maio, non sarà proposta populista e qualunquista - LaCnews24 : Scissione M5s, Di Maio: «Daremo stabilita al Governo». Eletti i capigruppo di Ipf al Senato e alla Camera… - rtl1025 : ?? Prima riunione della nuova formazione #InsiemePerIlFuturo: Primo #DiNicola e Iolanda #DiStasio eletti capigruppo… - AgenziaVISTA : IpF, Di Maio: 'I sindaci che hanno aderito? A tempo debito li incontreremo' #dimaio #IpF -

"Ho preso le distanze da un progetto che si sta radicalizzando sempre di più". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, al termine dell'assemblea di Insieme per il futuro, a chi gli chiedeva della scissione dal M5s. ."Non vogliamo costruire proposte populiste e qualunquiste" ma "con chi amministra i territori ogni giorno". Così il ministro degli Esteri Luigi Di. "Visto il continuo odio contro di noi anche in queste ore, noi ce ne facciamo una ragione, rispondiamo con il sorriso, andiamo e guardiamo avanti", ha aggiunto. ."Non vogliamo costruire proposte populiste e qualunquiste" ma "con chi amministra i territori ogni giorno". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. (ANSA) ..."Insieme per il Futuro non sarà un partito personale ma una forza che avvierà percorsi per ascoltare le esigenze dei territori". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine dell'assemblea dei gruppi Ipf. (AN ...