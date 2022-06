Giulia Salemi, up o down? I pareri del web e dell’esperto (Di giovedì 23 giugno 2022) Giulia Salemi conquista il pubblico social, ma qual è la sua versione migliore? Lo abbiamo chiesto al web e all’hair Stylist Alessandro Costanzo Liscia o mossa, raccolta o sciolta, perfettamente in piega o super messy, Giulia Salemi sa sempre come conquistare i sui followers. L’influencer, probabilmente prossima alle nozze, ha recentemente sfoggiato un raccolto anni d’ispirazione 2000 che ha catturato l’attenzione dei media, ma sembra che i fan la preferiscano in una versione più naturale. Stand al sondaggio di 361Magazine, gli utenti prediligono Giulia nella sua versione “down”, ovvero con i capelli sciolti. La percentuale di gradimento del capello selvaggio sfiora di poco quella del raccolto m i pareri tra i commenti sembrano piuttosto unanimi: “meglio sciolti”. Se ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 giugno 2022)conquista il pubblico social, ma qual è la sua versione migliore? Lo abbiamo chiesto al web e all’hair Stylist Alessandro Costanzo Liscia o mossa, raccolta o sciolta, perfettamente in piega o super messy,sa sempre come conquistare i sui followers. L’influencer, probabilmente prossima alle nozze, ha recentemente sfoggiato un raccolto anni d’ispirazione 2000 che ha catturato l’attenzione dei media, ma sembra che i fan la preferiscano in una versione più naturale. Stand al sondaggio di 361Magazine, gli utenti prediligononella sua versione “”, ovvero con i capelli sciolti. La percentuale di gradimento del capello selvaggio sfiora di poco quella del raccolto m itra i commenti sembrano piuttosto unanimi: “meglio sciolti”. Se ...

