Coronavirus, giovedì 23 giugno: sono 6.879 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma – Oggi nel Lazio su 4.974 tamponi molecolari e 24.667 tamponi antigenici, per un totale di 29.641 tamponi, si registrano 6.879 nuovi casi positivi (+286), sono 9 i decessi (+3), 553 i ricoverati (+10), 50 le terapie intensive (-5) e +4.688 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,2%. I casi a Roma città sono a quota 4.141. Continua il trend di crescita dei casi su base settimanale +53%, in aumento anche l’incidenza a 566 su 100 mila abitanti (era 367 la scorsa settimana). Il valore rt e’ a 1.1. Lo fa sapere l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 1.491 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl Roma 2 sono 1.574 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma – Oggi nelsu 4.974 tamponi molecolari e 24.667 tamponi antigenici, per un totale di 29.641 tamponi, si registrano 6.879casi positivi (+286),9 i decessi (+3), 553 i ricoverati (+10), 50 le terapie intensive (-5) e +4.688 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,2%. I casi a Roma cittàa quota 4.141. Continua il trend di crescita dei casi su base settimanale +53%, in aumento anche l’incidenza a 566 su 100 mila abitanti (era 367 la scorsa settimana). Il valore rt e’ a 1.1. Lo fa sapere l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio, nella Asl Roma 11.491 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl Roma 21.574 icasi e 2 i decessi nelle ...

sportface2016 : In #Italia oggi: 56.166 nuovi contagi, 75 morti, 29.798 guariti, 52.409 tamponi molecolari, 216 (0) in terapia inte… - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 56.166, in aumento rispetto ai 53.905 contagi di ieri… - amerigormea : RT @fanpage: I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 56.166, in aumento rispetto ai 53.905 contagi di ieri… - fanpage : I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 56.166, in aumento rispetto ai 53.905 conta… - PasqualeCacace5 : RT @TgrRaiVeneto: #Coronavirus #Veneto: i dati di giovedì #23giugno Il confronto è con le 24 ore precedenti. Il bollettino è di Azienda Zer… -

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 GIUGNO/ +75 morti, +117 ricoverati Pochi istanti fa è stato reso noto il bollettino coronavirus del Ministero della Salute con i dati sull'emergenza epidemiologica aggiornati ad oggi, giovedì 23 giugno 2022. Come reso noto dal dicastero guidato da Roberto Speranza, nelle ultime 24 ... Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 23 giugno 2022 REGIONE " Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sull'andamento dei contagi Covid 19 in Regione con gli aggiornamenti di oggi, giovedì 23 giugno 2022 . Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino odierno a cura della Regione Puglia. Sono stati effettuati 15.428 test giornalieri per l'infezione da Covid - 19 e sono ... Rete8 Pochi istanti fa è stato reso noto il bollettinodel Ministero della Salute con i dati sull'emergenza epidemiologica aggiornati ad oggi,23 giugno 2022. Come reso noto dal dicastero guidato da Roberto Speranza, nelle ultime 24 ...REGIONE " Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sull'andamento dei contagi Covid 19 in Regione con gli aggiornamenti di oggi,23 giugno 2022 . Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino odierno a cura della Regione Puglia. Sono stati effettuati 15.428 test giornalieri per l'infezione da Covid - 19 e sono ... Coronavirus Abruzzo, bollettino giovedì 23 giugno: 1.282 nuovi positivi, un morto e 628 guariti