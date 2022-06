Calciomercato, La Repubblica: “Tutti vogliono tornare in Serie A” (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato, LA Repubblica- Ad oggi La Repubblica ha davvero calcato la mano sul fattore Campionato Italiano e il Calciomercato in atto. La Serie A pare essere tornata davvero un grande lusso dove molti campioni stanno tornando dopo le loro prime esperienze. Il calcio Italiano negli anni ha fatto sicuramente molti passi indietro, ma per molti calciatori come anche Pogba e Lukaku che sono pronti nel tornare in Italia dopo che qui hanno davvero lanciato le proprie carriere con tante prestazioni che hanno fatto davvero la grande differenza ad oggi. Per quanto riguarda i calciatori, di questi tempi, la comfort zone vive un bel ritorno di fiamma, la inseguono in tanti, contriti, pentiti e redenti dopo aver assaggiato quel che c’è là fuori ed è il caso di Romelu Lukaku. Come riporta La ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 giugno 2022), LA- Ad oggi Laha davvero calcato la mano sul fattore Campionato Italiano e ilin atto. LaA pare essere tornata davvero un grande lusso dove molti campioni stanno tornando dopo le loro prime esperienze. Il calcio Italiano negli anni ha fatto sicuramente molti passi indietro, ma per molti calciatori come anche Pogba e Lukaku che sono pronti nelin Italia dopo che qui hanno davvero lanciato le proprie carriere con tante prestazioni che hanno fatto davvero la grande differenza ad oggi. Per quanto riguarda i calciatori, di questi tempi, la comfort zone vive un bel ritorno di fiamma, la inseguono in tanti, contriti, pentiti e redenti dopo aver assaggiato quel che c’è là fuori ed è il caso di Romelu Lukaku. Come riporta La ...

