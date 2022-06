Brad Pitt, scoprite una vecchia (e bizzarra) ossessione dell'attore (Di giovedì 23 giugno 2022) C'è stato un periodo in cui l'attore Premio Oscar Brad Pitt si è ritrovato ad essere completamente ossessionato da una certa cosa... Se credevate che le star non andassero in fissa per qualcosa come ogni comune mortale, provate a chiedere a Brad Pitt, che qualche anno fa era ossessionato dall'idea di trovare dei tesori nascosti nella sua proprietà in Francia. Proprio così: Angelina Jolie sarà stata anche l'interprete di Lara Croft al cinema, andando a caccia di tesori perduti sul grande schermo, ma fu l'ex-marito Brad Pitt a essere preso dalla voglia di esplorare la proprietà di Chateau Miraval, in Provenza, alla ricerca dell'oro. Oro che un uomo presumibilmente del posto aveva assicurato fosse seppellito proprio sul terreno dove si ergevano la … Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 giugno 2022) C'è stato un periodo in cui l'Premio Oscarsi è ritrovato ad essere completamente ossessionato da una certa cosa... Se credevate che le star non andassero in fissa per qualcosa come ogni comune mortale, provate a chiedere a, che qualche anno fa era ossessionato dall'idea di trovare dei tesori nascosti nella sua proprietà in Francia. Proprio così: Angelina Jolie sarà stata anche l'interprete di Lara Croft al cinema, andando a caccia di tesori perduti sul grande schermo, ma fu l'ex-maritoa essere preso dalla voglia di esplorare la proprietà di Chateau Miraval, in Provenza, alla ricerca'oro. Oro che un uomo presumibilmente del posto aveva assicurato fosse seppellito proprio sul terreno dove si ergevano la …

Pubblicità

Angela01128 : @GiadaMurri Condivido Paul Walker ma anche Brad Pitt in 'Vento di passioni' Tom Cruise in 'Top gun' il primo Richar… - swamilee : RT @DelgeIl: Sono stato nella sala d'attesa di uno studio medico quest'oggi e c'era una rivista sul tavolo. Non vorrei allarmarvi ma Brad P… - glooit : Brad Pitt vittima di body shaming: “Brutto, sembra un cadavere” leggi su Gloo - Simone76623275 : RT @comingsoonit: #BradPitt ha raccontato di essere stato convinto da un truffatore che nella sua proprietà in Francia esistesse un tesoro… - luigiricchi : RT @RobertoRedSox: Mi scrivono: “So che ami il Baseball, guarda che meraviglioso caos, non riesco a smettere di rivederlo, sono favolosi i… -