Aung San Suu Kyi è stata trasferita in una prigione segreta

L'ex leader birmana, in attesa di essere processata, è accusata di corruzione, frode elettorale e violazione dell'Official Secrets Act .Suu Kyi è stata trasferita in isolamento in una prigione segreta della capitale del Myanmar. Lo ha riferito la giunta militare, al potere da oltre un anno dopo un colpo di Stato. Il processo ...L'ex leader birmanaSuu Kyi ha lasciato gli arresti domiciliari ed è stata trasferita in isolamento in un carcere di Naypyidaw: lo ha annunciato la giunta militare al potere. La 76enne Suu Kyi, detenuta dal ...L'ex leader birmana, Aung San Suu Kyi, ha lasciato gli arresti domiciliari ed è stata messa in isolamento in un istituto penitenziario di Naypyidaw, la capitale del Myanmar. Lo ha annunciato la giunta ...Suu Kyi è stata arrestata il 1° febbraio 2021, quando l’esercito ha preso il potere. Inizialmente è stata trattenuta nella sua residenza nella capitale, ma in seguito per circa un anno è stata detenut ...