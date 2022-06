Acireale, due cugini uccisi a colpi di pistola forse perché rubavano limoni in un campo chiuso (Di giovedì 23 giugno 2022) Duplice omicidio in una frazione di Acireale, nel Catanese. Due uomini, due cugini di 29 e 30 anni, a quanto si apprende sono stati trovati morti – uccisi a colpi di pistola – in un podere a Pennisi. Sul posto i carabinieri. La scoperta è stata fatta da alcuni parenti delle vittime dopo che ieri sera i due non erano rientrati a casa. Dalle primissime ipotesi sementerebbe che i due siano stati sorpresi a rubare limoni e qualcuno li abbia colpiti con diversi colpi di pistola. Al vaglio degli investigatori dell’Arma ci sarebbe la posizione di un uomo anziano, probabilmente uno dei tanti proprietari terrieri della zona. Le due vittime, Vito e Virgilio Cunsolo, sarebbero originarie di Catania. Acireale, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 giugno 2022) Duplice omicidio in una frazione di, nel Catanese. Due uomini, duedi 29 e 30 anni, a quanto si apprende sono stati trovati morti –di– in un podere a Pennisi. Sul posto i carabinieri. La scoperta è stata fatta da alcuni parenti delle vittime dopo che ieri sera i due non erano rientrati a casa. Dalle primissime ipotesi sementerebbe che i due siano stati sorpresi a rubaree qualcuno li abbiati con diversidi. Al vaglio degli investigatori dell’Arma ci sarebbe la posizione di un uomo anziano, probabilmente uno dei tanti proprietari terrieri della zona. Le due vittime, Vito e Virgilio Cunsolo, sarebbero originarie di Catania., ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due uomini di 31 e 30 anni sono stati uccisi in un fondo agricolo di Acireale, nel catanese. Secondo una prima ipot… - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Due cugini di 30 e 31 anni sono stati uccisi in un fondo agricolo di Acireale, nel Catanese. Secondo gli investigatori… - virgilio_it : Duplice omicidio a Pennisi, frazione di Acireale. Le vittime sono due cugini, secondo le prime informazioni sarebbe… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Due uomini di 31 e 30 anni sono stati uccisi in un fondo agricolo di Acireale, nel catanese. Secondo… - infoitinterno : Acireale (Catania), due cugini uccisi in un terreno agricolo: forse stavano rubando agrumi -