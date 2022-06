WWE | Jordan Devlin sta per tornare ad NXT | anche per lui pronto un nuovo nome

Pubblicità

Corriere della Sera

Si tratta diOmogbehin , nigeriano, ex giocatore di basket diventato lottatore ... le foto fanno davvero impressione - , sotto contratto con la, dove si esibisce nel roster di Raw, un ......è la prima volta che un gioco della serie2K include personaggi non più facenti parte della,... 85 Jinder Mahal: 77 Joaquin Wilde: 79 John Cena: 92 John Morrison: 80 Johnny Gargano: 82... Jordan Omogbehin detto Omos, il nuovo gigantesco campione del wrestling lascia senza fiato Jordan Devlin è sicuramente uno dei migliori talenti passati da NXT UK, ha fatto parte del brand di sviluppo britannico per circa quattro anni e adesso è pronto a sbarcare, di nuovo, negli Sati Uniti.During the episode, a video was shown of former WWE NXT Cruiserweight Champion Jordan Devlin driving a car down the road, and after a wink to the camera, it was revealed that Devlin is now going ...