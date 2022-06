Whatsapp, importanti novità per i messaggi effimeri | Come far sparire le chat automaticamente (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con la novità in arrivo su Whatsapp da ora in poi sarà possibile “alleggerire” le chat con più facilità, senza dover rinunciare a tutti i messaggi. L’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo è sempre al lavoro per sviluppare delle nuove ed utili funzioni. Questa volta la novità riguarderà i messaggi effimeri. Whatsapp, tutte le novità per i messaggi effimeri (fonte web)Come spiegato dal team di Whatsapp, la funzione relativa ai messaggi effimeri ha lo scopo di fornire una maggiore privacy agli utenti. messaggi effimeri: vediamo Come attivare la ... Leggi su newstv (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con lain arrivo suda ora in poi sarà possibile “alleggerire” lecon più facilità, senza dover rinunciare a tutti i. L’applicazione distica più utilizzata al mondo è sempre al lavoro per sviluppare delle nuove ed utili funzioni. Questa volta lariguarderà i, tutte leper i(fonte web)spiegato dal team di, la funzione relativa aiha lo scopo di fornire una maggiore privacy agli utenti.: vediamoattivare la ...

