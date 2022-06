Solo vittorie per gli azzurri a Klosters (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quattro italiani in tabellone e quattro vittorie al primo turno nel 25mila dollari in corso di svolgimento in Svizzera. Due successi in altrettanti incontri anche a Kamen, Germania Leggi su federtennis (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quattro italiani in tabellone e quattroal primo turno nel 25mila dollari in corso di svolgimento in Svizzera. Due successi in altrettanti incontri anche a Kamen, Germania

Pubblicità

MatteoBarzaghi : Affare Lukaku. 8+bonus legati a vittorie squadra. Mancano solo dettagli. Oggi in sede Inter anche l’avvocato Sebast… - Daniele91Nap : @MattBest__ @antorendina Pensate che nonostante le vittorie di Charles, Sainz sta dietro solo di 24 punti Uno vien… - giallusport : @settimo771 Ho sottolineato come la mia posizione è di uno che non ne capisce quanto lui. Ci si esalta per le vitt… - dianatamantini : MOTO2 - Pedro Acosta finirà sotto i ferri giovedì. Augusto Fernandez punta al tris di vittorie 2022 ed al leader Vi… - corsedimoto : MOTO2 - Pedro Acosta finirà sotto i ferri giovedì. Augusto Fernandez punta al tris di vittorie 2022 ed al leader Vi… -