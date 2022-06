Maturità, sessioni suppletiva e straordinaria: funzionalità su SIDI fino al 29 giugno e dal 6 luglio al 5 settembre. NOTA (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con la NOTA 16124 del 22 giugno il Ministero dell'Istruzione comunica le date utili per ciò che riguarda le prove da svolgersi nelle sessioni suppletiva e straordinaria degli esami di Maturità. Gli studenti assenti potranno infatti svolgere le prove scritte il 6 e 7 luglio. Gli assenti anche alle prove suppletive potranno rimediare nella sessione straordinaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con la16124 del 22il Ministero dell'Istruzione comunica le date utili per ciò che riguarda le prove da svolgersi nelledegli esami di. Gli studenti assenti potranno infatti svolgere le prove scritte il 6 e 7. Gli assenti anche alle prove suppletive potranno rimediare nella sessione. L'articolo .

