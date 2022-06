Liliana Segre, l’omaggio agli esami di Maturità con un estratto dal suo libro: “La sola colpa di essere nati” (Di mercoledì 22 giugno 2022) In occasione della Maturità 2022, tra gli argomenti del Tema è stato preso anche un estratto dal libro di Liliana Segre: “La sola colpa di essere nati”. Gli studenti dovranno sintetizzarne il contenuto, parlando delle leggi razziali che colpirono la senatrice. Liliana Segre, la sua storia sarà una traccia molto stimolante Foto presa da FanpageIl dialogo tra la senatrice a vita Liliana Segre e lo scrittore Gherardo Colombo: “La sola colpa di essere nati” sarà una delle tracce per i maturandi. Il brano, estratto dal libro, farà parte della tipologia B di tipo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) In occasione della2022, tra gli argomenti del Tema è stato preso anche undaldi: “Ladi”. Gli studenti dovranno sintetizzarne il contenuto, parlando delle leggi razziali che colpirono la senatrice., la sua storia sarà una traccia molto stimolante Foto presa da FanpageIl dialogo tra la senatrice a vitae lo scrittore Gherardo Colombo: “Ladi” sarà una delle tracce per i maturandi. Il brano,dal, farà parte della tipologia B di tipo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Giovanni Pascoli e Liliana Segre sono gli autori per due delle tracce della prova di italiano della… - myrtamerlino : Una riflessione di Liliana #Segre tra le tracce della #maturita2022. Una scelta importante, perché il valore della… - fanpage : Il significato e il testo del brano tratto da “La sola colpa di essere nati” di Liliana Segre e Gherardo Colombo us… - Alberto93383706 : RT @GiulianoPennad1: Liliana Segre nelle tracce per l'esame di maturit. In quale altro paese democratico fanno fare gli esami sugl scritti… - rutilious : RT @itsmeback_: Maturità: Giovanni Pascoli e Liliana Segre per la prova di italiano. Ora va benissimo la Segre, unanimemente riconosciuta c… -